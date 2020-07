“Mi immagino qui ancora per altri tre anni...almeno”.

Lewis Hamilton l’ha buttata lì, tra le tante risposte a domande sulle posizioni da prendere con FIA e Formula 1 in merito alle testimonianze anti-razzismo, o sulle aspettative di una Mercedes che punterà a vincere tutte le gare in calendario.

“Il Covid ha avuto effetti terribili – ha proseguito Lewis - ma in questo periodo di difficoltà che tutti noi in modo diverso abbiamo comunque subito, ho sentito forte il desiderio di continuare a correre più a lungo possibile, vorrei andare avanti con il mio livello attuale per sempre... ma ovviamente arriverà un giorno in cui la fisicità o l’aspetto mentale non mi consentiranno più di essere ciò che sono stato".

"Ma non credo che accadrà nei prossimi due o tre anni. Voglio continuare a guadagnarmi sul campo la mia posizione, so che avere un palmares importante non garantisce nulla quando inizia una nuova stagione, bisogna sempre confermarsi, i diritti te li guadagni con le performance in pista. Sì, oggi mi immagino qui ancora per almeno altri tre anni”.

Non è la conferma ufficiale del rinnovo con la Mercedes anche per il prossimo biennio (e a questo punto sorge il dubbio che possa essere anche un triennale...) ma ci assomiglia molto.

Hamilton ha inviato anche altri messaggi in questo senso, quando gli è stato chiesto se pensa di poter garantire ai suoi fans che sarà in pista a Silverstone nel 2021.

“Non credo che possa garantire nulla, ma la mia intenzione è quella di essere qui anche il prossimo anno, sicuramente, diciamo che questo è sicuramente l'obiettivo. Incrociamo le dita, e spero di poter essere ancora in pista quando le tribune torneranno ad essere piene di appassionati”.

Insomma, palla alla Mercedes, ma anche Lewis dovrà cedere qualcosa sul tavolo delle trattative rispetto a quanto percepito sul fronte economico negli ultimi anni.

Hamilton molto probabilmente lo farà, anche perché a sentirlo parlare sembra un ragazzino che brama all’idea si scendere in pista a Silverstone per la prima volta.

“Qui la superfice stradale è particolarmente piatta – ha spiegato Lewis - non ci sono sconnessioni, e credo che guidare in queste condizioni sarà bellissimo”.

Unico neo, l’assenza del tradizionale bagno di folla che fa parte di Silverstone come le Becketts o la Copse.

“Il pubblico è parte integrante di questa gara – ha confermato Hamilton – anzi, di tutto il weekend. Quando arrivi in pista sai che troverai tribune stracolme, già nelle prime ore del mattino, e credo che quest’anno sarà molto strano vedere i grandstands vuoti".

"Credo che ricorderà l’atmosfera dei test invernali, quando sei in pista e per una frazione di secondo ti casca l’occhio sulle tribune e ti colpisce vederle vuote. Sento l’energia del pubblico, vedo le bandiere, ecco, credo che sarà tutto molto diverso”.

Hamilton ha concluso con il sorriso, quando gli è stato chiesto se pensa che la Mercedes in questa stagione possa vincere tutte le gare in calendario.

“Beh, non posso prevedere cosa accadrà da qui in avanti. Credo che prima di ogni weekend il nostro obiettivo sia sempre quello di provare a vincere la gara, e questo vale per tutte le tappe in calendario, ma volerlo e riuscirci sono due cose diverse".

"Se per esempio guardiamo a quanto fatto dalla Red Bull nelle ultime stagioni, si vede chiaramente che crescono sempre nel corso dell’anno, e arrivano nella fase finale del campionato a colmare il divario".

"Poi mi aspetto che la Ferrari riuscirà a fare dei passi avanti con la loro power unit, ne sono certo, quindi non posso certo essere certo o prevedere che quest’anno vinceremo tutte le gare. Se poi mi chiedete se lavoriamo per questo, allora rispondo si, ma lo facciamo da tempo”.