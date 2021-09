Hamilton: "Dobbiamo capitalizzare la penalità di Max"

Sochi parla la lingua della Mercedes, almeno per quanto si è visto nelle prime due sessioni di Prove Libere della Formula 1 in Russia.

Il miglior crono in entrambe le sessioni l'ha stampato Valtteri Bottas, ma in scia c'è sempre stata la W12 del suo compagno di squadra Lewis Hamilton, segno che le frecce nere/d'argento si trovano particolarmente bene su questo tracciato.

"Se si guardano i tempi, è stata una buona giornata. La pista mia piace molto e sinceramente non so perché andiamo così forte. Ma visti i risultati, è bello sentirsi a proprio agio, tutto ha funzionato benissimo", spiega Bottas.

"La mia sensazione è quella, dal primo giro mi sono trovato bene con la la macchina e il bilanciamento, quindi tutto quello che abbiamo dovuto fare sono stati piccoli aggiustamenti durante il giorno. In questo modo ho potuto concentrarmi sulla guida e pensare a dove poter guadagnare qua e là. E' vero che si può sempre abbassare il limite, comunque sia sul giro secco che sui long run mi sono sentito a posto".

Le previsioni per sabato danno pioggia, ma è domenica che si corre il Gran Premio, e il finlandese non si mostra particolarmente preoccupato delle condizioni meteo.

"Penso che domani sarà bagnato, quindi sarà un giorno completamente diverso. La pista è abbastanza uguale al passato, ci sono alcune sconnessioni, ma non è cambiata molto. Almeno abbiamo fatto le prove e un long run buono, la cosa principale è che la macchina vada bene in vista di domenica, che potrebbe essere asciutto".

Più specifico nel tipo di lavoro che è stato svolto nella giornata di venerdì è Hamilton, che è contento di quanto fatto, ma non esattamente ai massimi livelli.

"Sembra che abbiamo iniziato con il piede giusto, cerchiamo sempre di migliorare, ma fin dal primo giro della prima sessione siamo stati veloci, per cui abbiamo pensato a capire come progredire - dice l'inglese - In generale il ritmo è positivo, abbiamo un po' di lavoro da fare probabilmente sul long run, ma domani dovrebbe piovere e quindi sarà interessante vedere che configurazione adotteremo sapendo che domenica tornerà ad essere asciutto".

"In entrambe le sessioni non abbiamo avuto problemi, ci siamo dedicati al lavoro in vista di domenica, facendo le modifiche che volevamo; la macchina non è perfetta, ma ci lavoreremo stasera".

Come visto in passato, il Campione del Mondo pare 'soffrire' Sochi nei confronti del suo compagno di team, il quale va molto veloce in Russia.

"Come assetti, io e Valtteri siamo abbastanza diversi e ognuno ha cercato quello che era miglio per sè. Stasera probabilmente cercheremo di capire e studiare i miglioramenti del caso".

"Alcune piste per lui sono adatte, in altre mi trovo meglio io. Questa è una pista buona per me, magari non non è la migliore, ma nemmeno la peggiore. Ma ci sono sicuramente cose che posso migliorare studiando i dati, specialmente dal punto di vista della guida. Stasera ci lavorerò".

Il punto focale del fine settimana sarà ancora una volta la lotta per il titolo. Sotto questo aspetto, Hamilton sa che con l'arretramento di Max Verstappen in fondo allo schieramento per la sostituzione della Power Unit bisognerà sfruttare a pieno la cosa.

"Per noi non cambia nulla, dobbiamo solo fare le nostre cose e concentrarci sulle prestazioni. E' un anno difficile in termini di affidabilità per tutti e sicuramente per Max è un peccato. Dobbiamo cercare di capitalizzare e ottenere il massimo risultato. Una doppietta sarebbe spettacolare".

