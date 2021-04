Hamilton: "Mercedes OK, ma la vera Red Bull non l'abbiamo vista"

Al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 che si disputa in questo fine settimana all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il volto di Lewis Hamilton è completamente differente da quello mostrato a Sakhir, sede della prima uscita 2021 della Formula 1.

Le W12 sembrano aver imboccato la giusta strada per ciò che riguarda gli assetti, tanto da dominare le prime due sessioni di libere sul tracciato emiliano, dando inoltre l'impressione di avere un ottimo passo gara, soprattutto con gomme Medium.

"Abbiamo lavorato in fabbrica per capire cosa sia successo nella prima gara, per capire per quale motivo vi fossero punti in cui eravamo deboli. Abbiamo ottimizzato l'assetto e anche la pista è più adatta a noi".

"Abbiamo iniziato sin da subito in queste libere con un ottimo assetto, abbiamo ottimizzato delle cose qua e là, ma nessun problema particolare. Abbiamo anche mostrato di avere un buon passo".

Mercedes migliorata, ma Red Bull non pervenuta nei momenti salienti di queste libere a causa di un guasto sulla RB16B di Max Verstappen. Proprio per questo motivo il 7 volte iridato non si fida del team di Milton Keynes, tanto da rimandare ogni giudizio sui rivali a domani.

"L'evoluzione della pista è stata costante. L'asfalto non è perfetto, ci sono bump ma un buon grip. Le gomme hanno funzionato molto bene. Non abbiamo ancora visto la Red Bull al suo meglio. Hanno avuto un po' di problemi, ma hanno trovato anche traffico e altre cose. Vedremo domani quanto sono veloci".

"Sicuramente è molto meglio quando il clima è così fresco. E' anche una bella giornata. In Bahrain appena andavamo in pista si alzavano le temperature e le gomme si surriscaldavano a ogni percorrenza e uscita di curva. Mentre qui possiamo arrivare alle temperature ideali per le gomme".

Mercedes ha mostrato di essere molto veloce su mescole Medium, mentre con le Soft sia Lewis che Bottas non sono riusciti a migliorare i rispettivi tempi per un bilanciamento non ottimale della monoposto.

"Non credo che ci sia così tanta differenza tra le Medium e le Soft. Sono sicuro che sarà la Pirelli a comunicarci il gap tra le varie mescole. Sono certo che la Mercedes abbia ancora margine in questo fine settimana. Vedremo domani", ha concluso Hamilton.