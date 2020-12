Hamilton: "La mia migliore gara? Senza dubbio in Turchia"

In questa strana stagione 2020 Lewis Hamilton è riuscito ad eguagliare il record di Michael Schumacher conquistando il settimo titolo iridato al termine di una stagione dominata nella quale ha ottenuto 11 vittorie.

Lewis ha chiuso i discorsi in Turchia, con 3 gare ancora da disputare, ed in occasione del GP dell’Eifel ha raggiunto Schumacher in vetta nella classifica dei piloti più vincenti firmando il successo numero 91 in carriera per poi chiudere la stagione con 95 vittorie.

La stagione 2020 ha visto Hamilton offrire performance incredibili come la pole ottenuta sotto il diluvio in Stiria o il successo su tre ruote al GP d’Inghilterra, ma quando ha riflettuto sul campionato appena concluso Lewis ha indicato il Gran Premio di Turchia come la gara migliore dell’anno.

“Credo che sia stata la migliore gara per me sia considerando le circostanze che noi piloti abbiamo dovuto affrontare che alla luce della possibilità di vincere il titolo già ad Istanbul. Posso dire che è stata la mia performance di spicco”.

Gli organizzatori della gara hanno messo in difficoltà i piloti decidendo di riasfaltare il tracciato poche settimane prima del gran premio e quando la pioggia ha fatto la propria comparsa in occasione delle qualifiche, Hamilton ha vissuto una giornata complicata ottenendo solamente il sesto tempo.

Lewis, però, ha deciso di rischiare con una strategia ad una sola sosta che gli ha consentito di tagliare il traguardo in prima posizione con un margine di 30 secondi su Perez.

Grazie a questo risultato Hamilton ha avuto la matematica certezza della conquista del titolo, anche alla luce del pessimo weekend di Bottas giunto in quattordicesima posizione.

Lewis è stato costretto a saltare il GP di Sakhir dopo aver contratto il COVID-19. Ad inizio anno la domanda ricorrente riguardava quante gare la Formula 1 sarebbe riuscita a disputare alla luce dell’emergenza sanitaria, ma Hamilton ha affermato di aver avuto mantenuto anche in questo 2020 lo stesso approccio alla stagione.

“Ho sempre ragionato una gara alla volta. La stagione è iniziata molto più tardi e questo ha influito sulla normale preparazione dato che per molti mesi non ci sono state gare”.

“Ho cercato di scoprire il miglior modo per allenarmi e farmi trovare pronto qualora ci fosse stata l’occasione di iniziare la stagione. E’ stato strano cominciare a correre a metà anno con tutte le gare in Europa e numerose triple header, ma quest’anno abbiamo dimostrato una grande forza come squadra”.