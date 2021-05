Hamilton: “Gara difficile a livello fisico e mentale”

Non avrà conquistato la 100esima pole, ma la vittoria di oggi gli vale un bel 2 a 1 nella sfida mondiale contro Max Verstappen. Il toro olandese deve accontentarsi di una seconda piazza, ma lo show in pista, ruota contro ruota, anche stavolta non si è fatto attendere, e ha regalato ai tifosi un aggressivo botta e risposta.

E forse, il campione britannico, ha voluto ricambiare il boccone amaro di Imola, soprattutto dopo la ripartenza che seguiva l’uscita di scena della Safety Car: "Una gara difficile, a livello fisico e mentale. Tenere tutto insieme con questo vento...era semplice commettere un errore. Son partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione alla ripartenza, non ero felice”.

“Il controsorpasso? Non ricordo cosa sia successo. Credo che Max abbia commesso un errore e all'ultimo settore sono riuscito a riprenderlo. Con Valtteri ho dovuto tentare un attacco prima che le gomme fossero distrutte e l'ho passato per un pelo alla prima curva”.

Neanche il tempo di godere dell’ennesima vittoria raggiunta, che Hamilton deve focalizzarsi sul prossimo, e vicinissimo, Gran Premio di Spagna: “Abbiamo qualche giorno per riposarci, poi dobbiamo recuperare a livello fisico con il fisioterapista. Non c'è tanto tempo per analizzare, ma oggi non tutto è stato perfetto. Vedremo i settori dove possiamo migliorare."

Il duello iridato con Max, sarà in scena tra appena sette giorni, in quella che è conosciuta come terra dei tori. E chissà, magari per l’olandese potrebbe essere di buon auspicio.

Intanto oggi, abbiamo assistito ad un ennesimo successo di Hamilton, in un vero, proprio e “Lewisitano” show. Degno di un Sir.