Hamilton elogia la W10: "Mercedes ha creato una opera d'arte!"

Pole, vittoria e giro più veloce conquistato in 1’39’’283 nei giri conclusivi della gara. E’ stato questo l’incredibile bilancio del weekend di Abu Dhabi firmato Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo ha centrato l’undicesima vittoria stagionale e la numero 84 in carriera dominando dal primo all’ultimo giro.

Che la Mercedes fosse la vettura favorita sul tracciato di Yas Marina era fuori discussione, ma oggi Hamilton ha fatto la differenza soprattutto in gara ed ha voluto dare una prova di forza micidiale nelle battute finali quando, nonostante le gomme hard con parecchi chilometri sulle spalle, ha spinto sino a strappare dalle mani di Bottas il punto per il giro più veloce.

Hamilton ha così voluto lanciare un messaggio ai suoi numerosi rivali. Anche per il 2020 sarà lui l’uomo da battere.

Al termine di una gara semplicemente dominata, Lewis ha voluto sottolineare come il team non abbia smesso di lavorare sulla W10 per estrarre tutto il potenziale dalla vettura nonostante i titoli piloti e costruttori fossero già in cassaforte.

“Sono orgoglioso e grato di lavorare con questa squadra incredibile. La Mercedes ha spinto per tutta la stagione e nessuno avrebbe mai pensato che saremmo arrivati ad essere così forte in gara alla fine dell’anno.

La W10 è stata senza dubbio la monoposto migliore della stagione nonostante. Hamilton ha speso parole di elogio per l’auto che gli ha consentito di conquistare il sesto titolo iridato in carriera.

“Nonostante la vittoria del titolo abbiamo continuato a lavorare duramente cercando di estrarre tutto il potenziale da questa splendida vettura. Hanno creato una vera e propria opera d’arte”.

Alle spalle di Hamilton oggi hanno chiuso due piloti che in futuro raccoglieranno l’eredità dell’inglese, Max Verstappen e Charles Leclerc. Hamilton ha voluto rendere omaggio anche ai due talenti di Red Bull e Ferrari ed si è poi augurato di poter duellare con loro in maniera ancora più serrata nei prossimi anni.

“Ci sono tanti giovani piloti che stanno emergendo, sono fiero di poter competere in un periodo storico dove ci sono tanti ragazzi che stanno facendo un lavoro fenomenale. E’ un privilegio e spero di poter lottare con loro in futuro in modo ancora più serrato”.