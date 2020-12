Hamilton negativo al COVID-19: corre ad Abu Dhabi

Alle ore 22 di Yas Marina un comunicato di FIA e Mercedes ha confermato la negatività di Lewis Hamilton ad una serie di test Covid pianificati in vista del suo ritorno in pista nel Gran Premio di Abu Dhabi.

Il campione del Mondo ha completato la quarantena in Bahrain, ricevendo l’okay necessario per lasciare il paese dopo aver rispettato tutte le regole sanitarie previste, ed ha potuto volare ad Abu Dhabi, dove è atterrato in serata.

Per il nulla osta finale Hamilton dovrà superare un ultimo test, previsto dai protocolli FIA COVID-19, eseguito dalla Federazione Internazionale per autorizzare l’ingresso nel paddock, come stabilito nell'Appendice S del Codice Sportivo Internazionale.

Dopo essere risultato negativo anche all'ultimo test, Hamilton sarà regolarmente al via della sessione FP1 in programma domani. George Russell sarà quindi in pista con la Williams, mentre Jack Aitken tornerà nel ruolo di terzo pilota della squadra di Grove.