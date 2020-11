Hamilton cannibale: "Ho ancora molto da dare in Formula 1"

Sette titoli mondiali. Lewis Hamilton ha scritto in Turchia una nuova pagina di storia della Formula 1 eguagliando il record di Michael Schumacher al termine di una gara nella quale ha fatto vedere al mondo intero tutte le sue qualità.

La prima parte di gara con le Pirelli full wet è stata senza dubbio complicata, ma quando l’asfalto ha iniziato ad asciugarsi lentamente ed il muretto lo ha chiamato ai box per montare le intermedie per Lewis è arrivata la svolta.

Hamilton ha iniziato a girare su tempi rapidissimi per poi gestire al meglio delle coperture ormai prive di tasselli diventate praticamente delle slick.

Per sottolineare la delicatezza con la quale Lewis ha “parlato” alle sue coperture si deve guardare la tabella dei pit stop. Hamilton, così come Perez e Kvyat, ha effettuato una sola sosta riuscendo ad arrivare al traguardo con un margine di 31 secondi sul messicano.

Una volta transitato sotto la bandiera a scacchi Lewis è scoppiato in un pianto liberatorio e quando è giunto ai microfoni per le interviste è apparso parecchio commosso per la conquista di un risultato storico.

“Non riesco a trovare le parole. Credo di dover ringraziare tutte le persone del team presenti in pista ed in fabbrica che mi hanno consentito di conquistare tutti questi successi. La nostra avventura è stata monumentale e sono fiero di farne parte”.

“Voglio ringraziare la mia famiglia. Da ragazzo sogni momenti del genere quando guardi le gare in TV, ma quello che ho raggiunto va ben oltre quei sogni. E’ importante che tanti bambini stiano vedendo quello che ho fatto e possano prendere ispirazione. Non devi mai mollare e mettere in dubbio le tue capacità”.

Questo trionfo ha mostrato le qualità che hanno reso Hamilton un grande della Formula 1. Cauto quando serviva, aggressivo al momento giusto, dotato di una visione di gara a 360°, Lewis ha messo in mostra tutto il suo repertorio in quella che, con tutta probabilità, verrà ricordata come la gara più folle della stagione.

“Sapevamo sin dalla vigilia che sarebbe stato un weekend difficile ed eravamo molto delusi dal risultato delle qualifiche. Oggi c’è stato un piccolo brivido ad inizio gara. Sono rimasto bloccato dietro Seb e non riuscivo a passarlo. Ho pensato che la gara era ormai andata. Ho continuato, sono rimasto concentrato cercando di riprendere il ritmo e ad un certo punto tutto si è riaperto”.

Il podio odierno ha visto i tre gradini occupati da piloti con un notevole bagaglio di esperienza. Proprio l’esperienza è stata alla base del successo conquistato da Hamilton in gara.

“Mi sono venute in mente le gare vissute nel passato dalle quali ho imparato, come ad esempio Cina 2007. Oggi ho messo a frutto questa esperienza e sono riuscito a vincere”.

Il rinnovo del contratto con la Mercedes tarda ancora ad arrivare, ma Lewis si è detto certo di volere continuare a scrivere altre pagine di storia in F1.

“Mi sento come se avessi appena iniziato la mia carriera in Formula 1. Mi sento benissimo fisicamente, mentre a livello mentale è stato un anno difficile vista la situazione globale. Sono ancora concentrato e vorrei restare in Formula 1. Ho ancora tanto da dare”.

“Quest’anno non sono mai uscito, sono sempre rimasto nella mia bolla, non ho fatto nulla di emozionante perché avevo un campionato da conquistare e non volevo correre rischi. Stasera andrò a casa, non farò nulla di entusiasmante. Forse mi berrò una bottiglia di vino”.