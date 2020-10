Hamilton: "Bravo Bottas. Io ho fatto un giro da schifo"

E' un Lewis Hamilton insolito, quello che troviamo alla fine delle Qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Imola. Il 6 volte iridato non è riuscito a centrare la pole, finita invece nelle mani del compagno di squadra Valtteri Bottas all'ultimo tentativo disponibile.

A spiegare cosa sia successo è stato proprio Lewis, che non ha avuto difficoltà a definire in modo netto il giro che avrebbe dovuto portarlo a chiudere le prove ufficiali davanti a tutti.

"Valtteri ha fatto un ottimo lavoro, io ho fatto un giro da schifo", ha sentenziato il talentuoso pilota della Mercedes. "Non si può sempre essere perfetti. Il circuito è stupendo, sono grato di essere qui con una macchina con prestazioni fantastiche. Abbiamo trovato più aderenza rispetto alle ultime gare, sarà una bella gara".

Hamilton, per quanto riguarda la gara di domani, non dovrà solo guardare accanto a sé, ossia al compagno di squadra che partirà in pole, ma anche immediatamente dietro. La presenza di Max Verstappen lo inquieta, soprattutto dopo aver visto il passo gara mostrato dall'olandese nelle libere di questa mattina.

"Max e la Red Bull sono solitamente molto forti in gara. Sono certo che domani la gara sarà un pochino noiosa, è un po' stretta la pista e dopo la curva 1 si diventa tipo trenino, non ci sono punti di sorpasso. Spero che il DRS possa dare punti di sorpasso".

Non poteva mancare l'elogio alla pista e alla location di Imola. Lewis ha tenuto a sottolineare tutti i pregi di una pista vecchia scuola come quella emiliana, che mancava dal Circus iridato ormai da 14 anni.

"Siamo in mezzo decimo l'uno dall'altro, sarà difficile sorpassare. Domani daremo tutto. Il punto più bello della pista è la location, non costruiscono più piste così e non so come mai. Qui hai tanta storia, è uno dei posti più belli che abbia mai visitato".