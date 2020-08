88° successo e 156° podio in Formula 1. La carriera di Lewis Hamilton ogni domenica si arricchisce di numeri da storia che il Campione del Mondo in carica inanella con una semplicità disarmante.

Anche nel Gran Premio di Spagna, il portacolori della Mercedes - reduce dalla batosta nel GP del 70° Anniversario - ha ribadito che l'uomo da battere (se ci si riesce) è lui, con una prova sontuosa degna di tale nome.

Nonostante i grattacapi legati alle gomme che le W11 hanno avuto ultimamente, Hamilton è stato perfetto fin dal via, senza sbagliare niente e tagliando il traguardo meritatamente in festa.

"Debbo ammettere che sono davvero sorpreso, è stata una gara stupenda, si resta sempre ammirati davanti a questa macchina! Mi sento da Dio, il team ha fatto un grandissimo lavoro", ha commentato l'inglese nel post-gara.

"Visti i problemi con le gomme che avevamo avuto, sono rimasto molto stupito di come è andata, ma la gestione è stata ottima. Credo che questa sia la risposta a ciò che abbiamo avuto la scorsa settimana, abbiamo capito cosa fare e lo abbiamo fatto".

"E' chiaro che fino al traguardo non puoi sapere esattamente come andrà; a dir la verità, non mi ero nemmeno accorto quando fosse l'ultimo giro, avrei continuato!"

Hamilton è partito benissimo tenendosi alle spalle tutti i rivali, Bottas e Verstappen in primis, per poi controllare la situazione senza patemi. Almeno all'apparenza...

"Il fatto è che nessuno può in realtà capire quanto sia dura una situazione del genere da affrontare perché una buona qualifica può essere vanificata da una partenza bruttissima".

"In passato è successo e quindi bisognava restare concentrati su questo aspetto, mi sono allenato tantissimo durante le prove proprio per avere un buono spunto al via".

L'impresa di oggi è un riscatto che tutta la Mercedes cercava, visto che a Silverstone i problemi con le gomme avevano mandato nel panico tutto il team Campione. Per questo Lewis ha lavorato tanto nei giorni scorsi, per essere pronto ad ogni evenienza.

"Prima della gara ho studiato molto per capire quale strategia dovessimo adottare e quali gomme fosse meglio montare. Così facendo, ho potuto sfruttare più a lungo gli pneumatici e gestendoli perfettamente. Al via non ho tirato molto per stabilizzare le temperature, poi quando ho potuto allungare mi sono impegnato. La differenza è stata su questo, nella gestione gomme".

"Potenzialmente si poteva anche pensare ad una sosta, ma credo che alla fine le due siano state corrette. Non c'era bisogno di correre rischi mettendo le soft nel finale. Ne avevo un treno usato, ma anche le medie erano a disposizione e quelle sono state le più indicate perché era meglio averne di nuove. Non ho voluto rischiare, ogni giro mi sentivo a mio agio e non ho avuto problemi".

Infine la solita e doverosa citazione per chi ai GP non va, ma che dietro le quinte lavora alacremente per rendere vincente Hamilton e la Mercedes.

"Voglio ringraziare tantissimo i ragazzi che sono in fabbrica, so che questi sono momenti difficili per tutti nel mondo, ma dobbiamo andare avanti e continuare a spingere".