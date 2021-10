Hamilton: "Abbiamo perso dei punti che potevamo ottenere"

Sul tracciato che lo scorso anno lo aveva visto conquistare il settimo titolo iridato al termine di una gara magistrale, Lewis Hamilton oggi ha disputato una corsa conclusa con un risultato al di sotto delle aspettative.

Il pilota della Mercedes, azzoppato dalla penalità di 10 posizioni per aver sostituito il motore termico ed adottato la quarta unità, è stato autore di una rimonta importante nelle battute iniziali che ha sottolineato tutta la sua forza in condizioni di aderenza precaria.

Nel finale di gara, però, la gestione della strategia tra l’inglese ed il muretto box è stata piuttosto caotica.

Lewis, che a 8 giri dalla fine occupava la terza posizione, ha chiesto al team di restare in pista ma gli strateghi temevano un cedimento delle gomme intermedie ormai parecchio usurate. Hamilton ha così chiesto di montare gomme slick in caso di sosta, ma ancora una volta la squadra non ha voluto ascoltarlo e quando l’ha richiamato ai box ha montato daccapo pneumatici intermedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis si è infuriato col team per la scelta. Il graining accusato nel finale, così come avvenuto per Leclerc, lo ha rallentato sino a farlo retrocedere in quinta posizione alle spalle del ferrarista.

“È stata una rimonta molto difficile viste le condizioni della pista. L’asfalto ci ha messo molto tempo ad asciugarsi e non me lo aspettavo. Credo sia stata una gara difficile per tutti”.

Hamilton è stato autore di un inizio di gara decisamente aggressivo e si è reso protagonista di sorpassi capolavoro come quello all’esterno su Tsunoda. Tuttavia le premesse di una possibile rimonta a podio non si sono tramutate in realtà.

“Nella prima parte di gara sembravamo molto competitivi, ma non è finita molto bene. È stato difficile gestire le gomme, i livelli di aderenza, le temperature, il graining”.

Lewis ha poi voluto spegnere sul nascere ogni polemica per la scelta del team di ignorare le sue richieste e montargli intermedie nuove. Da uomo squadra ha predicato calma davanti ai microfoni della stampa ed ha chiesto del tempo per studiare con il team quanto accaduto.

“Non so cosa abbia pensato il team, devo chiedere a loro il perché mi abbiano fatto rientrare. Dovremo analizzare i dati per capire se la mia idea di restare in pista fosse giusta o sbagliata. Con il senno di poi sarei dovuto restare fuori o entrare prima ai box”.

Dopo essere riuscito a tornare in testa alla classifica iridata a Sochi, Hamilton si è visto nuovamente scavalcare da Max Verstappen al termine dell’appuntamento di Istanbul.

Lewis si è detto consapevole di aver gettato al vento la possibilità di ottenere punti pesanti ma è pronto a tornare all’assalto dell’olandese già nel prossimo appuntamento di Austin.

“Oggi abbiamo perso dei punti che avremmo potuto ottenere. Cercheremo di reagire la prossima volta. Non sono soddisfatto del risultato, ma sono felice che la gara sia finita”.