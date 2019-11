Hakkinen e il "fatti crescere le palle" a Senna

Approdato in McLaren dopo due anni in Lotus nel 1993, Mika Hakkine fu costretto ad aspettare il licenziamento di Michael Andretti ed il GP del Portogallo prima di esprdire in gara con i colori del team di Woking.

Il suo debutto nella scuderia inglese non fu facile, vista la presenza di Ayrton Senna come compagno di box. Un Senna che, in quel momento, appariva stanco e demotivato dopo esser stato costretto ad alzare bandiera bianca in favore delle imprendibili Williams.

L'arrivo di Hakkinen fu però la scossa per il brasiliano. Ayrton si riprese e vinse le ultime due gare della stagione, prima di abbandonare la McLaren per provare a riscrivere i record della F1 in Williams. Il destino ha voluto che le cose andassero diversamente, ma è il momento di rivivere i primi scoppiettanti momenti della convivenza tra Hakkinen e Senna.