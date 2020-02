Haas: sarà Magnussen a portare al debutto la VF-20 a Barcellona

Dopo aver svelato la nuova livrea in un render, la Haas presenterà la sua monoposto per la stagione 2020, la VF-20, il 19 febbraio a Barcellona poco prima del semaforo verde che darà il via alla prima sessione di test invernali.

Il team americano ha rivelato oggi tramite i propri canali social chi guiderà per primo la nuova vettura. Sarà Kevin Magnussen a portare al debutto l’ultima nata in casa Haas mercoledì 19 febbraio, mentre il giorno successivo toccherà a Romain Grosjean prendere confidenza con la VF-20.

Nell’ultima giornata di test, venerdì 21 febbraio, entrambi i piloti avranno l’opportunità di guidare la vettura. Al mattino sarà Grosjean a scendere in pista, mentre al pomeriggio sarà Kevin Magnussen a sedersi al volante della VF-20.

Nella seconda sessione di test, in programma dal 26 al 28 febbraio, sarà invece Grosjean ad essere impegnato per l’intero mercoledì per poi cedere il volante al suo compagno di team il giorno successivo.

Anche in questo caso l’ultimo giorno di test vedrà impegnati entrambi i piloti, ma questa volta sarà Magnussen a scendere in pista al mattino mentre Grosjean chiuderà la sessione di test invernali al pomeriggio.

Test 1 Barcellona - line up

Team Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Mercedes Ferrari Vettel Leclerc/Vettel Leclerc Red Bull McLaren Renault AlphaTauri Racing Point Alfa Romeo Haas F1 Magnussen Grosjean Grosjean/Magnussen Williams