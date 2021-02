Haas o Williams “in rosa”: si contendono lo sponsor BWT

Con la trasformazione di Racing Point in Aston Martin, per qualche istante gli appassionati di Formula 1 si sono trovati con una certezza in meno in vista della stagione 2021: avere una scuderia di rosa vestita sulla griglia di partenza.

Sì, perché dal 2017 il sodalizio con l’allora Force India - divenuta Racing Point - ha consentito a BWT di portare sotto le luci della ribalta mondiale i propri colori societari. Tuttavia, il cambio di denominazione del team di Silverstone, che da quanto possiamo intuire dovrebbe tornare alla colorazione iconica british racing green, ha di fatto rotto il sodalizio che legava la scuderia all’azienda austriaca di purificazione dell’acqua.

Da quanto apprendiamo, BWT non ha la minima intenzione di abbandonare i riflettori della F1, volendo continuare a sponsorizzare altri team in griglia. Le strade davanti alla multinazionale di Mondsee sono due: da un lato abbiamo la Haas, che si ritrova senza title sponsor dal 2019 a seguito della brusca rottura con Rich Energy; dall’altro lato, invece, abbiamo una Williams alla ricerca di liquidità da iniettare nelle casse societarie.

Intervistato dalla rivista tedesca Express, Ralf Schumacher ha lasciato intendere che l’arrivo di Mick in Haas potrebbe coincidere con l’approdo di una nuova sponsorizzazione non legata al nipote per il team statunitense. “Uno sponsor si è da poco reso disponibile, anche se Mick non ha mai vestito quei colori”, commenta l’ex pilota di F1.

Mick Schumacher, Haas con i colori della BWT Photo by: Camille De Bastiani

Dorilton Capital, società che ha rilevato la scuderia Williams dalle mani di Sir Frank nel 2020, nonostante goda della solidità finanziaria necessaria è certo possa avere un orecchio teso all’ingresso di possibili nuove sponsorizzazioni.

Da quello che abbiamo potuto vedere nel corso dello shakedown della FW43B, la monoposto inglese dovrebbe continuare a tingersi di blu anche per il 2021, ma la presentazione alla stampa è fissata per il 5 marzo, quindi non ci sarebbe da stupirsi in vista di sorprese dell’ultimo minuto. Anche perché, com’è ovvio che sia, pecunia non olet.

Interpellato sull’argomento, un portavoce Williams ha così dichiarato: “Williams Racing sta prendendo una piega commerciale ben chiara e definita, figlia della nuova era che sta vivendo il team. Per loro natura, certi accordi rimangono confidenziali fino al momento di un eventuale annuncio: non vogliamo commentare nulla nello specifico”.

BWT è una società attiva nel trattamento e nella purificazione dell’acqua per utilizzi che vanno dalla farmaceutica all’aria condizionata, sino a sistemi di rifornimento per piscine. L’azionista di maggioranza è Andreas Weibenbacher, amico di lunga data di Toto Wolff.

E proprio com Mercedes pareva BWT fosse destinata ad entrare in Formula 1, ma l’azienda aveva posto come clausola la colorazione rosa delle monoposto.

Dopo essersi vista declinare l’offerta dal parte del team di Brackley, fedele all’argento sino al 2020, BWT si è diretta verso Force India, diventando title sponsor Racing Point per il 2021.