Haas: Mazepin vicinissimo a firmare per il 2021!

Secondo informazioni raccolte da motorsport.com, Nikita Mazepin è ormai ad un passo dalla firma del contratto con il team Haas per essere al via del Mondiale 2021. Il ventunenne russo è più che mai determinato a esordire in Formula 1 il prossimo anno, e sarebbe vicinissimo a siglare un contratto biennale con il team statunitense.

Segnali di conferma arrivano anche dalle trattative di altri piloti, ad iniziare da Sergio Perez, che inizialmente aveva la Haas come opzione numero 1 dopo essere stato appiedato dalla Racing Point.

Con il messicano ormai concentrato a valutare la possibilità Williams (che sacrificherebbe George Russell) il quadro complessivo del mercato piloti inizia a definirsi. Dopo quattro stagioni disputate con il tandem Grosjean-Magnussen, la Haas affronterebbe il prossimo Mondiale con due esordienti, visto che sulla seconda monoposto il candidato numero uno è Mick Schumacher.

Una svolta importante per la squadra di Gene Haas, destinata ad avvicinarsi maggiormente alla Ferrari grazie al coinvolgimento nei suoi programmi di un giovane proveniente dall’Academy di Maranello.

Tutto fa pensare che la trattativa Haas-Mazepin sia di fatto definita, ma per l’annuncio si dovrà molto probabilmente attendere l’ufficializzazione del rilascio al pilota russo della super licenza.

Mazepin, attualmente quinto nella classifica Formula 2 ex-aequo con il connazionale Robert Shwartzman, potrebbe però ottenere l’ambito okay dalla FIA senza attendere l’esito della stagione della categoria cadetta (l’ultima tappa è prevista il 6 dicembre in Bahrain) avendo la Federazione Internazionale cambiato i criteri per l’assegnazione della super licenza nell’ultimo Consiglio Mondiale.