Guan Yu Zhou nuovo test driver del team Renault di F1

Dopo la presentazione (non avvenuta) della R.S.20 a Parigi, Renault continua a definire i propri programmi per il 2020 e a costruire la propria squadra per la stagione di Formula 1 che inizierà tra qualche giorno con la prima sessione di test invernali sulla pista catalana del Montmelo.

La squadra diretta da Cyril Abiteboul ha annunciato questa mattina di aver affidato il ruolo di test driver a Guan Yu Zhou, pilota che fa parte dell'accademia giovani driver di Renault Sport.

Yu Zhou prenderà il posto lasciato vacante da Jack Aitken, il quale ha lasciato Renault per approdare in Williams prendendo il ruolo di development driver della squadra di Grove.

"Lo scorso anno sono stato vicino al team di F1, assaggiando cosa voglia dire essere un pilota della squadra. Come test driver riuscirò a passare molto più tempo in pista con la squadra e a imparare dai debrief e ascoltando tutti i feedback di piloti e ingegneri", ha dichiarato Guan Yu Zhou.

"Questo è un altro passo in avanti della mia carriera. Sono passato dall'essere development driver nel 2019 dove ho fatto tanto lavoro al simulatore e qualche test con la R.S.17 all'essere tester della squadra".

