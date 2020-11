Grosjean: notte in ospedale dopo il rogo del Bahrain. No fratture

La notizia è arrivata dal team principal della Haas, Gunther Steiner, che ha confermato quanto si era detto in un primo momento, ossia che lo svizzero aveva delle bruciature superficiali alle mani e alle caviglie, smentendo invece una sospetta frattura ad una costola.

"Ho parlato con lui al telefono e mentalmente è lucido e di buon umore - ha detto Steiner a Sky Sports F1 - Stanotte resterà in ospedale perché lo vogliono tenere in osservazione, ma non ho parlato con i dottori, ma con lui direttamente e pare che non si sia rotto nulla".

“Ha le mani bendate dopo le ustioni, ma sono le uniche ad aver riportato una lesione. L'ho sentito bene e questo mi rende molto felice".

Inoltre Steiner ha anche dichiarato che il fisioterapista di Grosjean è in contatto con la moglie e il figlio del suo pilota.

"Si stanno sentendo per tutte le notizie in tempo reale, io ho provato a chiamarla, ma è chiaro che al momento fossero tutti molto occupati. So che ha anche parlato con il figlio per assicurargli che è tutto sotto controllo".

Steiner non ha invece parlato di eventuali sostituti di Grosjean per le ultime due gare dell'anno.

"Conoscendolo so che vorrà tornare subito, vediamo domani come andrà quando gli leveranno le bende perché non sappiamo come sia la situazione ora. Per me la cosa importante ora è che non gli sia accaduto nulla. Non ha passato un bel momento, ma sta bene ed è a posto, il resto lo vedremo domani parlando coi dottori".

"Per questo non voglio parlare di sostituti, non c'è alcun piano secondario se non quello di riavere Romain a posto con noi".