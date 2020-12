Grosjean dimesso dall'ospedale, continuerà le cure in Bahrain

Grosjean ha riportato ustioni al dorso delle mani in un drammatico incidente avvenuto al primo giro della gara di Sakhir, colpendo le barriera a circa 220 km/h, con una forza d'urto di oltre 50G.

Grosjean è stato portato al Bahrain Defence Force Hospital dopo essere scampato all'incendio ed essere stato portato al centro medico, dove era stato evidenziato il sospetto di una frattura ad una costola.

Le radiografie successive hanno mostrato che Grosjean non aveva subito fratture, quindi successivamente ha avuto bisogno solamente di cure per quanto riguarda le ustioni alle mani.

Grosjean doveva essere dimesso dall'ospedale martedì, ma alla fine è stato deciso di tenerlo ricoverato ancora per una notte.

Mercoledì mattina la Haas ha annunciato che Grosjean ha lasciato l'ospedale, ma che rimarrà in Bahrain per sottoporsi ad ulteriori trattamenti privati alle mani ustionate.

"Romain Grosjean è stato dimesso dal Bahrain Defence Force Hospital (BDF) alle 10:30 di mercoledì mattina, ora locale", si legge nella nota diffusa dalla Haas.

"Grosjean ha trascorso tre notti in ospedale dopo l'incidente di domenica scorsa al Gran Premio del Bahrain".

"Grosjean continuerà un trattamento privato per le ustioni al dorso delle mani e per il momento rimarrà in Bahrain".

"A nome di Romain Grosjean e di tutta la squadra, ringraziamo tutti coloro che si sono presi cura di lui all'ospedale BDF".

Il francese salterà il Gran Premio di Sakhir, secondo appuntamento in Bahrain fissato per questo fine settimana, e il suo posto sarà preso dalla riserva del team, il brasiliano Pietro Fittipaldi.

Tuttavia, Romain rimane fiducioso di poter tornare in pista per la gara conclusiva della stagione, il 13 dicembre ad Abu Dhabi, con la Haas che prenderà una decisione in base alle sue condizioni all'inizio della prossima settimana.

"Gliene ho parlato ieri, vuole davvero correre ad Abu Dhabi" ha dichiarato Gunther Steiner, team principal della Haas.

"Ma glio ho detto: 'Cerca di migliorare, parleremo domenica o lunedì. Vediamo come ti senti e se è fattibile".

"Pietro è qui, Romain è qui, dobbiamo solo vedere come si sente, quindi non abbiamo fretta di decidere cosa fare, o cosa sia necessario. Dipende dalla sua salute".