Norris rallentato dal mal di schiena nelle Libere 2

Il pilota della McLaren ha accusato un po' di mal di schiena durante la prima sessione di prove libere, ma la situazione è migliorata grazie ai trattamenti a cui si è sottoposto a cavallo dei due turni.

Tuttavia, insieme alla squadra ha deciso di non stressare troppo il suo fisico, limitando il suo chilometraggio nella sessione pomeridiana, che ha concluso in ottava posizione, con soli 31 passaggi all'attivo. Dunque, tre posizioni più indietro rispetto al compagno Carlos Sainz, che di giri invece ne ha fatti 45.

Parlando ai microfoni di Sky, Norris ha spiegato di essersi trattenuto abbastanza con l'obiettivo di non compromettere le qualifiche e la gara.

"Ho avuto un po' di problemi fisici" ha detto. "Non so con cosa, ma mi ha reso la giornata molto più difficile. Non sono riuscito a fare tanti giri. Ho dovuto limitarmi un po' per essere sicuro di essere in forma per domani e per domenica. Per questo penso di essere un po' indietro rispetto alla settimana scorsa".

Oltre al mal di schiena, nella sessione mattutina Norris ha dovuto fare i conti anche con una penalità di tre posizioni in griglia per aver effettuato un sorpasso in regime di bandiera gialla.

Lando ha ammesso il suo errore, avvenuto quando ha superato l'AlphaTauri di Pierre Gasly, che procedeva lentamente proprio dove era ferma la Williams di Nicholas Latifi.

"E' stato un mio errore se devo essere onesto" ha detto. "Stavo spingendo ed entrambi i ragazzi davanti a me erano stavano facendo un out-lap o un giro di raffreddamento".

"Ho rallentato quando ho visto la bandiera gialla, ma ho superato entrambi, quindi è stato un mio errore. Una cosa stupida da parte mia".