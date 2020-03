GP d'Olanda: gli organizzatori aspettano notizie dalla F1

In un comunicato rilasciato nella giornata di venerdì, la F1 ha stabilito come la stagione 2020 non inizierà prima dell’inizio di maggio. Il governo olandese ha vietato tutti gli eventi con più di cento personale fino al 31 marzo ed una estensione di un mese includerebbe i primi due giorni del weekend del GP di Zandvoort.

Gli sforzi che stanno compiendo gli organizzatori del campionato sono adesso rivolti nel trovare dei nuovi slot per alcune delle gare rinviate ed il mese di agosto potrebbe essere la migliore opzione per Zandvoort.

“Non abbiamo ancora ricevuto alcun annuncio ufficiale”, ha detto Lammers a Motorsport.com. “La F1 e la FIA non hanno detto che Il GP d'Olanda è stato cancellato per la data iniziale del 3 maggio. Un messaggio ufficiale è ancora in sospeso”.

“Ovviamente nessuno si sorprenderà se il GP d’Olanda sarà riprogrammato alla fine, ma non ha senso al momento parlare di questa ipotesi. Aspettiamo le decisioni della F1 e della FIA prima di comunicare qualsiasi cosa”.

Lammers, che ha preso parte a 23 gran premi come pilota e vinto la 24 Ore di Le Mans per Jaguar nel 1988, ha sottolineato come i problemi di salute siano la priorità in tutto il mondo in questo momento.

“Il coronavirus è il problema principale al momento. Con la realtà di qualche mese fa avremmo voluto correre a maggio, ma con le circostanze attuali bisogna chiedersi se sia il caso di esporre i fan ad una situazione così incerta. La salute pubblica è la cosa più importante per noi”.

“Sono fiducioso che tutti gli eventi che abbiamo programmato per il GP di Zandvoort si realizzeranno, ma non dobbiamo dimenticare che la salute di tutti gli abitanti del mondo è in pericolo e questa è la priorità assoluta al momento”.

Il GP d’Olanda è una delle gare in cima alla lista degli eventi che spingono per la riprogrammazione quest’anno, insieme al Vietnam.

“Personalmente, penso che siamo anche noi in cima alla lista delle priorità della F1, ma ancora una volta evidenzio come formalmente non abbiamo ancora ricevuto alcun messaggio. Quindi vogliamo prima capire tutto noi stessi prima di comunicare qualsiasi cosa. Spero che i tifosi lo capiscano e che mantengano il loro entusiasmo per un paio di mesi. In ogni caso i possessori di biglietti non devono preoccuparsi. Tutti i biglietti rimarranno validi nel caso in cui la gara venga riprogrammata".

Per quanto riguarda il suggerimento di Ross Brawn di un format per il weekend di due giorni per aiutare a decongestionare il calendario, Lammers ha detto: "Credo che sia una opzione che stanno prendendo in considerazione, ma sono felice di lasciare questa dichiarazione a loro. A Zandvoort non mi sembra la soluzione migliore”.

“Se l’evento di Zandvoort si caratterizzerà per qualcosa, è per il nostro "Super Venerdì". Difficilmente troverete qualcosa di simile in altri Gran Premi. Se le altre gare non hanno quasi nessun tifoso che partecipa alla giornata di prove del venerdì, allora questa soluzione sembra essere fattibile, ma per Zandvoort non sarebbe lo scenario ideale”.

Video correlati