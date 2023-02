GP di Las Vegas: la Strip chiude per la F1 fino al 2032

Carica lettore audio

Lo scorso marzo, la Formula 1 ha rivelato che sarebbe tornata a Las Vegas nel novembre 2023 ospitando una gara intorno al centro della città, con una parte del tracciato che incorporerà l'iconica Strip.

La gara si svolgerà il sabato sera a Las Vegas, catturando l'audience della prima serata negli Stati Uniti, nell'ambito dell'attuale boom di interesse e di ascolti in America per la F1.

Per la gara di Las Vegas è stato firmato un contratto iniziale di tre anni che copre il periodo 2023-25, ma la F1 ha chiarito all'annuncio che prevede un impegno a più lungo termine.

Martedì scorso, la Commissione della Contea di Clark ha ascoltato una risoluzione per riconoscere il Gran Premio come evento annuale per i prossimi 10 anni, con un impatto economico per la regione stimato superiore a 1 miliardo di dollari.

A tal fine, è stato chiesto alla Commissione di riconoscere il circuito su terreni pubblici e privati di Las Vegas, comprese le strade di proprietà della Contea di Clark - come Harmon Avenue, Las Vegas Boulevard, Koval Lane e Sands Avenue - che richiederebbero la chiusura.

"Abbiamo un contratto triennale con la Formula 1, ma prevediamo una partnership a vita", ha dichiarato James Gibson, commissario della Contea di Clark, prima della votazione.

"Questo [accordo] aprirà la strada per poterlo fare per almeno 10 anni. E poi sono sicuro che chi ci succederà vedrà il valore di ciò che abbiamo generato e continuerà a farlo per sempre".

La mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio per 7-0, dando il via libera alle chiusure richieste ogni anno fino al 2032.

La risoluzione indica anche che Las Vegas intende mantenere il suo posto nella parte conclusiva della stagione per il futuro, affermando che l'allestimento dell'evento è previsto per "alcune ore al giorno per cinque giorni, a partire da ogni mercoledì fino alla domenica nella settimana che precede la festa del Ringraziamento a novembre negli anni dal 2023 al 2032".

Terry Miller, responsabile del progetto del Gran Premio di Las Vegas, ha preso la parola prima del voto della commissione e ha dichiarato che i piani per la gara di novembre sono "in linea con i tempi".

"È un'opportunità per tutta la comunità, per i lavoratori, per i venditori e per tutti coloro che sono entusiasti di una nuova chance a Las Vegas e nella Contea di Clark", ha dichiarato Miller.

"Siamo molto orgogliosi di ciò che stiamo facendo. Se la risoluzione sarà approvata, ci saranno anni di lavoro per la costruzione, ma anche per il funzionamento dell'evento stesso".

"L'impatto del Gran Premio di Las Vegas sulla nostra comunità è molto significativo".

È in corso la costruzione di un edificio che costituirà l'area dei box e dei paddock per la gara, dopo che la F1 ha acquistato un sito di 39 acri per 240 milioni di dollari la scorsa primavera. Il Gran Premio di Las Vegas è in programma per il 18 novembre e sarà la penultima gara dell'anno prima del finale di stagione ad Abu Dhabi.