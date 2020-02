GP della Cina con un weekend solo di due giorni a novembre?

Anche prima che fosse presa questa decisione, i vertici della Formula 1 erano stati chiari sul fatto che avrebbero cercato tutte le possibilità per provare a riprogrammare la gara nel corso dell'anno, nonostante tutte le difficoltà a trovare uno slot libero.

La vicinanza tra le ultime gare della stagione non lascia molto spazio, per questo era stata presa in considerazione l'opzione di anticipare di una settimana il GP di Abu Dhabi e reinseire la Cina a fine stagione.

Tuttavia, alcune fonti hanno rivelato anche un piano più audace, che lascerebbe la gara di Abu Dhabi nel suo slot.

La proposta è di disputare il GP di Cina il 22 novembre, dando vita ad una tripletta con il GP del Brasile e quello di Abu Dhabi. Un soluzione che ovviamente imporrebbe un grande sforzo dal punto di vista logistico per lo spostamento da San Paolo a Shanghai, anche se l'idea sarebbe quella di accorciare il fine settimana.

L'opzione che si sta prendendo in considerazione è quella di organizzare l'evento solo su sabato e domenica, con le prove libere nella prima giornata e la seconda destinata sia alle qualifiche che alla gara.

Si tratta comunque di una soluzione che avrebbe bisogno del voto unanime da parte delle squadre e bisogna capire se queste possono essere disposte a sottoporsi ad un finale di stagione così intenso, nonostante la spinta economica che ha sempre garantito la Cina.

Al momento, dunque, pare uno scenario di difficile realizzazione del quale comunque si è vociferato.