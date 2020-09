GP d'Australia: si lavora per aprire la Formula 1 2021

Dalle prime indicazioni, l'idea sarebbe quella di iniziare la stagione nello stesso slot previsto per quest'anno, quindi con la gara di Albert Park che potrebbe essere il 14 marzo 2021.

C'è anche già un piano per avere i tifosi presenti sulle tribune, anche se i rigidi protocolli anti-COVID dell'Australia imporranno probabilmente un riposizionamento delle tribune ed un numero limitato di spettatori.

Portare avanti una data come quella di marzo non è privo di rischi, tuttavia, visto che Melbourne sta ancora facendo i conti con alcune aree in lockdown, dopo una seconda ondata di COVID-19.

E' anche vero però che il numero dei nuovi casi è in diminuzione e che questo fa sperare ad un ritorno alla normalità per il periodo natalizio, che spianerebbe la strada ad eventi come gli Australian Open di Tennis ed il Gran Premio d'Australia.

Non bisogna dimenticare poi la questione della chiusura di confini dell'Austrialia, anche se il primo ministro Scott Morrison ha accennato proprio ad un "metodo alternativo" alla quarantena alberghiera da utilizzare per gli arrivi da località a basso rischio.

