GP Bahrain: Mercedes con più Soft di Ferrari e Red Bull

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2020 che avverrà all'Albert Park di Melbourne, in Australia, la Pirelli ha svelato le scelte di mescole fatte da piloti e team del Circus iridato per il Gran Premio del Bahrain, che anche quest'anno si terrà a Sakhir.

Ricordiamo che Pirelli porterà in Bahrain le seguenti mescole:

Pirelli White Hard C2

Pirelli Yellow Medium C3

Pirelli Red Soft C4

Il primo dato che non passa inosservato è la scelta di appena 6 treni di gomme Soft fatta per entrambi i propri piloti sia da Ferrari che da Red Bull. Anche in questo caso Mercedes si è distinta per avere un treno di gomme morbide in più sia per Hamilton che Bottas, dunque 7 a testa.

Nei tre top team le scelte si differenziano poi anche per la scelta di Hard e Medium. In Mercedes Hamilton avrà ben 5 set di medie e uno solo di dure, mentre Bottas ha optato per 4 di medie e 2 di dure.

Scelte differenti anche in casa Ferrari, con Vettel che avrà 5 set di medie contro i 4 di Leclerc, ma il monegasco potrà contare su un set in più di dure nei confronti del tedesco (3 contro i 2 del 4 volte iridato).

Stessa divisione anche in casa Red Bull, con i 5 treni di medie selezionati da Albon contro i 4 di Verstappen, mentre l'olandese potrà contare su 3 set di dure contro i 2 del thailandese.

Molti altri team hanno invece selezionato ben 8 treni di Soft per i rispettivi piloti. Tra questi McLaren, Renault, Alfa Romeo, Haas e Williams. AlphaTauri e Racing Point, invece, hanno optato per la stessa scelta fatta da Mercedes, scegliendo 7 treni di gomme soffici ma divergendo nella scelta di dure e medie.

Set di gomme selezionate dai piloti per il Gp del Bahrain Photo by: Pirelli

