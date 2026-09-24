Girare su una LMDh può aiutare un pilota a migliorare? Secondo Norris, sì: "Ho provato cose che mi aiuteranno in F1"

I piloti di Formula 1 sono sempre più attratti da altre categorie. Max Verstappen è stato il precursore dell'attuale generazione di piloti che corrono nel Circus iridato (Nico Hulkenberg e Fernando Alonso sono ancora tra i 22 migliori al mondo, ma fanno parte di una generazione precedente), e Lando Norris ne ha seguito le tracce.

Il campione del mondo in carica di F1 ha recentemente svolto un test a Portimao, provando la MCL-HY, ossia la LMDh realizzata da Dallara e McLaren con cui il team britannico correrà nel World Endurance Championship a partire dalla prossima stagione.

Per Lando è stata un'occasione per divertirsi e provare qualcosa di diverso, ma la sua attenzione è completamente riposta alla Formula 1. Durante le interviste del mercoledì di Baku, il britannico ha spiegato come il test con il prototipo del team di Woking non sia stato solo un'occasione di svago, ma anche per imparare qualcosa che possa poi tornargli utile nel suo impegno principale: quello nel Circus iridato, appunto.

"Non sono andato lì con grandi aspettative. Non vedevo semplicemente l’ora di andarci, divertirmi un po’ e guidare una macchina nuova. Sono un appassionato di corse, quindi mi piace guidare qualsiasi cosa".

Lando Norris, McLaren MCL-HY Foto di: McLaren

Lando, nel corso del suo test, ha potuto capire come sulle LMDh ci siano molte più libertà rispetto alle Formula 1 di questa generazione. Questo a livello di assetto, di parametri e di aspetti su cui si può intervenire per cambiare il comportamento del prototipo.

"Penso che il livello di dettaglio con cui lavorano sia davvero pazzesco. E in alcune situazioni hanno molta più libertà di fare determinate cose con la macchina rispetto a quanto ci sia consentito fare in Formula 1. Per quanto si possa pensare che in Formula 1 si possa fare quello che si vuole, in realtà non è proprio così".

"Anche per quanto riguarda il modo in cui puoi modificare i vari sistemi e mettere a punto la macchina, in realtà hai molti più margini con l’hypercar, soprattutto per quanto riguarda l’elettronica e tutti questi aspetti. È davvero interessante vedere cosa si può fare. È un po’ più simile alla vecchia Formula 1, quando c’era molta più libertà su ciò che si poteva fare, e questa è una cosa positiva".

"Ovviamente (la LMDh) è una macchina molto diversa. È una vettura piuttosto pesante. Quindi bisogna adattarsi a questo e, chiaramente, c’è anche molto meno carico aerodinamico. Ma dà comunque la sensazione di essere una macchina veloce, quindi è comunque emozionante. Per me si trattava soprattutto, ancora una volta, di provare qualcosa di nuovo e anche di imparare. Tutto quello che faccio, anche quando guido altre macchine, è sempre finalizzato a imparare qualcosa".

Lando Norris, McLaren Foto di: Clive Mason / Getty Images

Lando, infatti, ha spiegato come il test possa avergli dato spunti importanti per portarsi con sé qualcosa e migliorarsi come pilota anche in Formula 1, sebbene le due categorie siano molto distanti tra loro.

"Capire stili di guida diversi, imparare dagli altri piloti che ho incontrato lì e vedere cosa posso portarmi dietro per aiutarmi a guidare meglio questo fine settimana. È sempre una buona opportunità, soprattutto per rimanere all’interno della famiglia McLaren".

"Mi aiuta a imparare e a essere più concentrato nel fare il mio vero lavoro, che è la Formula 1. Gran parte di tutto questo serve anche a permettermi di provare cose diverse. Ci sono aspetti che posso sperimentare su una macchina diversa e che possono aiutarmi in Formula 1. La mia attenzione è ancora tutta sulla F1 e lo sarà sempre".