Giovinazzi: "Il quinto posto? Grazie a una grande strategia"

Questa volta tempismo perfetto. Antonio Giovinazzi ha regalato all'Alfa Romeo e si è regalato uno splendido risultato al Gran Premio del Brasile, ringraziando nel modo migliore il suo team per il rinnovo di contratto ufficializzato pochi giorni fa.

Il sesto posto finale, diventato poi quinto grazie alla doverosa penalizzazione nei confronti di Lewis Hamilton che aveva speronato un incolpevole Alexander Albon, ha un sapore particolare per l'italiano. Per tutta la stagione è andato alla ricerca dell'acuto che gli potesse consentire di mostrare tutto il suo talento.

Nelle poche occasioni arrivate, per un motivo o per un altro aveva sempre sfiorato il risultato, ma mai preso saldamente con entrambe le mani. Ieri, forse più leggero e con meno pressione addosso per aver già firmato il rinnovo, ha sfoderato una prestazione perfetta, che lo ha portato a chiudere a pochi decimi dal compagno di squadra Kimi Raikkonen.

La gara di Giovinazzi è stata ottima in tutte le sue fasi. Dalla partenza, alla gestione delle gomme, sino alle due ripartenze dalle Safety Car. Alla fine della gara Antonio è apparso molto felice, pur senza sfoderare vistose esultanze. Fa parte del ragazzo: mai troppo esaltato nell'ottima gara, mai troppo abbattuto in giornate più storte.

"Questo quinto posto è davvero un bel modo per festeggiare il rinnovo", ha detto con un bel sorriso Antonio una volta terminato il penultimo gran premio della stagione. "La gara è stata durissima, ma sono riuscito a fare una partenza molto bella".

Se durante la stagione Alfa Romeo ha fatto scelte strategiche che a conti fatti hanno penalizzato Antonio, in questa circostanza è stata perfetta. La decisione di far montare gomme Soft nell'ultima parte della corsa è stata ripagata ampiamente, tanto che lo stesso pugliese ha voluto sottolineare l'ottimo operato della sua squadra.

"Poi devo ringraziare il team per la strategia che abbiamo fatto. Mettere le Soft per la ripartenza dalle due 2 Safety Car si è rivelata la mossa giusta. La gara è stata un po' pazza, ma fortunatamente siamo riusciti a entrare in Top 10, al quinto posto, e sono contentissimo".

Per Giovinazzi non esiste un vero e proprio momento chiave della sua gara. Come detto, è riuscito a essere perfetto dall'inizio alla fine. Belle anche le parole con cui ha reso onore a Carlos Sainz, autore di una gara eccezionale nonostante abbia fatto una sosta sola. inoltre, con la penalità inflitta dalla Direzione Gara a Hamilton, è riuscito a portare a casa il primo podio della carriera.

"Momento chiave della gara? Credo un po' tutta. Dalla partenza, alla prima e alla seconda Safety Car. Le due ripartenze si sono rivelate molto impegnative. I piloti che avevano le Soft in quel momento avevano un vantaggio rispetto a quelli che avevano le medie. Secondo me ha fatto una super gara Carlos (Sainz Jr, ndr), che ha fatto gara con le medie ed è stato difficilissimo da superare. Però siamo contenti così. Quarti e quinti, portiamo bei punti a casa".