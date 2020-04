Giovani in F1: ecco perché un record oggi non può essere battuto

Ad oggi non è raro trovare dei giovani adolescenti al volante di una monoposto del circus, ma tempo fa non accadeva spesso e Tuero a 19 anni, 10 mesi e 14 fece il suo debutto con la vettura di Faenza nel GP D'Australia 1998; ad oggi resta fra i 12 che hanno corso le la prima volta con meno di 20 anni, dunque il suo compleanno può essere utile per vedere chi sono gli altri.

Troy Ruttman & Jose Froilan Gonzalez

Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 and Luigi Villoresi, Ferrari 125 Photo by: Motorsport Images

La media d'età della griglia oggi è sicuramente diminuita, ma non sempre abbiamo avuto concorrenti di 30 anni. Nella prima decade della F1 c'era comunque chi debuttava in un'età nella quale non ancora si era comprata l'auto personale! Ad esempio, negli anni '50 il più giovane a prendere parte alla 500 Miglia di Indianapolis fu Troy Ruttman a 20 anni, 2 mesi e 19 giorni, con la gara sull'ovale che faceva parte del Mondiale di F1. Nella lista di tutti i tempi è al 16° posto dei più giovani di sempre; due anni dopo vinse proprio la Indy 500 e attualmente resta il più giovane ad esserci riuscito!

Nel 1950 il più giovane a correre un GP di F1 fu José Froilan Gonzalez a 27 anni, 10 mesi e 29 giorni, precisamente a Monaco con la Scuderia Achille Varzi. L'argentino ha trionfato in due occasioni con la Ferrari.

Stirling Moss

Raymond Mays and Stirling Moss Photo by: Motorsport Images

Nel 1951 il record di più giovane pilota (esclusi i piloti di Indianapolis) si abbassò ulteriormente e alla fine Stirling Moss se lo aggiudicò al GP della Svizzera a 22 anni, 1 mese e 11 giorni. Fu la sua unica gara quell'anno e partì 14° terminando 8° mostrando subito il potenziale che poi gli fece fare carriera.

Peter Collins

Peter Collins, HWM Alta Photo by: Motorsport Images

nel 1952 il primato andò invece a Peter Collins. L'inglese aveva circa due anni in meno di Moss quando debuttò in Svizzera al GP di Bremgarten. La sua prima gara fu a 20 anni, 6 mesi e 12 giorni, scattando 6° per poi ritirarsi per un problema alla trasmissione della sua HWM/Alta mentre era 10°.

Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez, Ferrari 156 Photo by: Sutton Images

Il record di Collins resistette fino al 1961, quando Ricardo Rodriguez fu il primo pilota da Gran Premio a correre sotto i 20 anni. Il messicano fece la sua prima uscita in F1 a 19 anni, 6 mesi e 27 giorni a Monza, destando subito una grande impressione con qualifica chiusa in prima fila e lotta per il podio interrotta solo per un problema alla pompa della benzina.

La sua carriera terminò tragicamente nel 1962 durante la gara di casa sua, quando sulla Lotus 24 la sospensione di destra collassò alla mitica "Peraltada" facendolo andare contro le barriere a velocità asltissima. Rodriguez morì sul colpo.

Mike Thackwell

Mike Thackwell, Tyrrell 010 Photo by: David Phipps

Proprio quell'anno, coincidenza volle che nacque colui che si prese il record del sudamericano. Parliamo di Mike Thackwell, neozelandese di Palmerston North, che a 19 anni, 5 mesi e 29 giorni partì nel GP del Canada del 1980.

Volendo avrebbe potuto anche essere più giovane, ma al GP d'Olanda del mese prima non riuscì a qualificarsi con la Arrows-Ford. In realtà nemmeno a Montréal fu un successo perché partì 24° e poi si ritirò con la Tyrrell 010 – Ford in panne a causa di un incidente nelle fasi iniziali della corsa. Thackwell in F1 ebbe una carriera breve e anonima, a differenza invece di quel che fece nella F2 Europea.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, Sauber F1.06-BMW Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel non è stato il più giovane pilota di F1 della storia, seppur nel 2006 prese parte alle Prove Libere del GP della Turchia con la BMW Sauber F1 a 19 anni, 3 mesi e 19 giorni. Nella prima sessione ottenne l'8° crono, nella seconda fu il migliore.

Jaime Alguersuari

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Passando al 2009, in Red Bull Junior presentarono tre giovani pronti a spiccare il volo. Il già citato Vettel, Sebastien Buemi ed Jaime Alguersuari. Quest'ultimo debuttò a 19 anni, 4 mesi e 3 giorni al GP d'Ungheria, con un solo giorno di vantaggio rispetto a Lando Norris quando fece la sua prima apparizione al GP d'Australia lo scorso anno.

Alguersuari non ha mai concluso a podio nei 46 GP disputati, ha due settimi posti nel 2011 come miglior piazzamento con la Toro Rosso. Questo non convinse mai Helmut Marko a promuoverlo.

Max Verstappen

Max Verstappen, Toro Rosso Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Durante il 2014 ormai non era più un segreto che Max Verstappen avrebbe corso con la Toro Rosso nel 2015, anche perché in quell'anno ne aveva 17 e fu in azione in tre sessioni di Prove Libere.

Al GP d'Australia della stagione seguente, l'olandese aveva 17 anni, 5 mesi e 13 giorni ed era il più giovane a correre una gara di F1. Chi lo criticava perché troppo giovane e inesperto, si sbagliava, come poi abbiamo constatato.

Max piazzò la Toro Rosso STR10 11a in qualifica e in gara rimontò fino al 5° posto, poi un guasto alla power-unit lo costrinse alla resa al giro 32.

Prima della fine di quel weekend, in FIA stilarono un nuovo regolamento che dice che in F1 non si potrà correre prima dei 18 anni. In questo modo nessuno potrà mai battere il record di Verstappen nella storia di questo sport.

I piloti più giovani di sempre della F1 - La Top 25