Analisi
Formula 1 Test in Bahrain

Ghini: "Quando questa F1 troverà la sua vera identità?"

Inauguriamo il sabato di Motorsport.com con una nuova puntata del nostro Candido. Franco Nugnes e Antonio Ghini, commentano i temi emersi durante i tre giorni di test in Bahrain, partendo dalla forte dichiarazione di Max Verstappen sulla F1 attuale...

Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato:

F1 2026

Tutto ciò che c'è da sapere sulla tecnica e le novità regolamentari riguardo la nuova era della F1 che scatterà a partire dalla stagione 2026

