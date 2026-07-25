Ghini: "La Ferrari ago della bilancia di questa F1"
Inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con un nuovo appuntamento del nostro Candido: scopriamo quali temi hanno affrontato Franco Nugnes e Antonio Ghini in attesa di scoprire chi conquisterà la pole position del Gran Premio d'Ungheria questo pomeriggio...
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
FE | Dennis si prende la pole di Tokyo con Mortara 2°. Subito fuori i leader del mondiale
F1 | McLaren: ecco come funziona l'ingegnoso sistema a 3 leve per far ruotare l'ala ribaltabile
F1 | Newey: "Le novità sono promettenti e arriverà altro nei prossimi 3 GP. Alonso? Credo continuerà con noi"
Ghini: "La Ferrari ago della bilancia di questa F1"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments