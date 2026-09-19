Ghini: "Hamilton sta diventando vittima dei suoi follower"
Inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con un nuovo appuntamento del nostro Candido, in compagnia di Franco Nugnes e Antonio Ghini che commentano i temi offerti dalla Formula 1 negli ultimi giorni...
Ultime notizie
LIVE MotoGP | Gran Premio d'Austria, Sprint
Carrera Cup Italia | Misano: Girondi-Brusa, l'altra sfida
MotoGP | Dopo il botto del Mugello, Bulega rinuncia al test in Austria con la Ducati 850cc
Project Rally One svela la sua vettura WRC 2027: l'obiettivo è il debutto a Monte-Carlo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments