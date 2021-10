Ghini: “Ferrari intrusa fra i due duellanti”

Il venerdì di Istanbul ci offre una Ferrari parsa in spolvero. La SF21 di Leclerc potrebbe essere arbitro nella sfida mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton in Turchia. L'inglese sarà costretto a scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del motore termico della sua power unit, mentre l'olandese al momento non sembra avere quel feeling vincente con la sua monoposto.

In questo contesto Charles Leclerc prova a dire la sua: in una stagione che ha visto vincere una gara tanto l'Alpine di Esteban Ocon quanto la McLaren di Daniel Ricciardo, il ferrarista potrebbe tentare il colpo gobbo per riportare la vittoria a Maranello