F1 | General Motors fiduciosa per candidatura Andretti-Cadillac

General Motors ha rilasciato il suo primo commento ufficiale dopo la dichiarazione di rifiuto dell'offerta rilasciata dalla F1 il 31 gennaio. Jim Campbell, vicepresidente di GM per il motorsport, ha affermato che il progetto sta ancora procedendo "a ritmo".

Parlando a Daytona venerdì, Campbell ha anche ribadito che il team ha chiesto un incontro con la F1 dopo che, a causa di un problema informatico, l'invito inviato dal detentore dei diritti commerciali ad Andretti a dicembre è andato perso.

L'offerta è stata approvata dalla FIA in ottobre prima di passare al CEO della F1 Stefano Domenicali e ai suoi colleghi come fase successiva del processo. La dichiarazione di rifiuto del mese scorso ha messo in dubbio la potenziale competitività del progetto, soprattutto nella sua veste iniziale con una power unit Renault cliente.

Ma ha lasciato aperta la porta a una reazione diversa quando il propulsore della Cadillac sarà pronto nel 2028 e il team sarà un'azienda. "Per quanto riguarda la nostra candidatura con Andretti, siamo molto soddisfatti", ha dichiarato Campbell.

"La FIA l'ha esaminata rispetto ad altri candidati e ha dato alla nostra domanda un voto di fiducia e approvazione. Ovviamente la FOM ha fatto la sua dichiarazione e noi abbiamo chiesto un incontro di verifica con quest’ultima, per cui ci lavoreremo su. Riteniamo che Andretti e Cadillac siano in grado di portare in pista una vettura competitiva”.

"Non stiamo dicendo che sia facile, ma le nostre due organizzazioni hanno esempi nella loro storia di successi in altre categorie motoristiche, e questo vale sia per Cadillac che per Andretti. Detto questo, i nostri team congiunti stanno continuando a sviluppare la nostra auto a ritmo sostenuto. Quindi, questo è il punto in cui ci troviamo", prosegue.

Jim Campbell, GM Photo by: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

Campbell ha minimizzato l'idea che GM si sia sentita offesa da una dichiarazione che suggeriva che il progetto non sarebbe stato competitivo: "Come ho detto, crediamo nella domanda che abbiamo presentato. Lì abbiamo illustrato le capacità sia di Andretti come team di gara, sia di Cadillac come entità di produzione e di ingegneria. Ci sentiamo quindi sicuri della nostra candidatura e chiediamo un incontro con la FOM".

Quando gli è stato chiesto se il propulsore Cadillac potesse essere pronto prima del 2028, Campbell ha sottolineato che il marchio è comunque limitato dai regolamenti FIA: "Quando ci si iscrive per una power unit, c'è una scadenza per farlo, e per noi era lo scorso giugno per il 2028. Se si volesse sviluppare un motore prima, si dovrebbe registrare l'anno precedente. Quindi, si tratta semplicemente di un regolamento".