Gasly: "Il 2019? E' stato come vivere in un film di Hollywood!"

Nonostante la gioia per la conquista del primo podio in Formula 1 in occasione del Gran Premio del Brasile, Pierre Gasly ha vissuto anche giorni bui nel 2019 dopo essere stato retrocesso dalla Red Bull alla Toro Rosso a metà stagione ed aver perso un caro amico come Anthoine Hubert.

Riflettendo su quanto accaduto la passata stagione, Gasly ha affermato come quanto accaduto spesso non gli è sembrato reale.

“E’ stato come trovarsi in un film di Hollywood. Non avrei mai creduto che sarebbe potuto accadere tutto ciò, specie considerando come tutto ha avuto inizio nei primi sei mesi della stagione. Quando sono tornato in Toro Rosso non pensavo fosse vero”.

Il momento più duro della stagione per Gasly, però, si è verificato nel corso del weekend del Gran Premio del Belgio quando la scomparsa di Anthoine Hubert è coincisa con la sua retrocessione al team di Faenza.

“E’ stato un anno di alti e bassi. Sono passato attraverso differenti emozioni. Il momento più triste è stato a Spa quando Anthoine è scomparso ed io stavo già passando un periodo difficile a seguito del mio ritorno alla Toro Rosso”.

“Poi c’è stata la gara del Brasile che ha segnato probabilmente il momento migliore della mia vita e della mia carriera”.

“Ho avuto una stagione altalenante ed è stato bello riuscire a restare lucido, lavorare sodo e continuare a spingere. Mi sono detto che con il mio impegno le cose si sarebbero sistemate”.

Nonostante il secondo gradino del podio abbia messo a tacere tutti gli scettici, Gasly ha affermato come quel risultato non abbia rappresentato un grande cambiamento per lui.

“E’ stato bello vedere che il duro lavoro paga sempre, ma la conquista di un podio non mi ha cambiato. Sono sempre lo stesso, lavoro sempre allo stesso modo e mi approccio ai weekend di gara con lo stesso atteggiamento. Tuttavia è stato bello aver dimostrato che anche dopo momenti molto complessi ho sempre lavorato sodo per raggiungere il tipo di performance che volevo”.