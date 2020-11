Gangakumaran: “Ecco perché la Formula 1 manterrà l’energia ibrida”

Questo comprende tutto, dal supporto alle decisioni commerciali e sportive, come i formati e le sedi di gara, alla guida di progetti più ampi di F1 che hanno un impatto a lungo termine, come il modo di crescere in Cina o come posizionare uno sport alimentato da combustibili fossili man mano che il movimento del cambiamento climatico si fa più incalzante.

Al centro della strategia c'è la scommessa a lungo termine della F1 sui motori a combustione interna. "Stiamo raddoppiando gli ibridi", dice Gangakumaran.

Di fronte alle mosse dei governi, come il Regno Unito, che vietano la vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2030, la F1 ha deciso che si atterrà ai motori a combustione interna e reingegnerizzerà il carburante per dimostrare una soluzione più pratica per il 99% degli attuali proprietari di veicoli nel mondo che non hanno un'auto elettrica.

"Crediamo che ci saranno diverse vie verso un'industria automobilistica a basse emissioni di carbonio, e vogliamo essere associati ad una che pensiamo non solo avrà un grande impatto positivo sull'industria automobilistica, ma sosterrà anche i nostri obiettivi come sport che sta cercando di intrattenere gli appassionati di tutto il mondo. Sì, tutti parlano di elettricità e idrogeno. E noi ci siamo occupati di questo, come parte del nostro motore di prossima generazione, che arriverà tra cinque anni. Ma non hanno davvero le caratteristiche prestazionali di cui abbiamo bisogno come apice dello sport motoristico, per permettere alle nostre auto di andare alle velocità che vogliamo e alle distanze necessarie intorno alle nostre piste".

I motori della F1 sono già gli ibridi più efficienti al mondo, ma il piano della F1 è di lavorare con i giganti del petrolio per sviluppare carburanti sostenibili avanzati al 100%. "Potrebbero essere biocarburanti sintetici o di seconda generazione", dice. "Crediamo che come piattaforma globale che ha centinaia di milioni di persone che la osservano, possiamo dimostrare che è possibile avere un ICE molto efficiente, alimentato da carburanti sostenibili".

"La ragione per cui pensiamo che questo possa avere una risonanza con l'industria automobilistica è che se si guarda agli oltre 1 miliardo di veicoli sul pianeta, il 99% di essi ha un motore a combustione interna". E la maggior parte delle auto è in genere in circolazione da almeno 15 anni, alcune vanno avanti da decenni. Non se ne andranno tanto presto".

La chiave della strategia è che i carburanti sostenibili sviluppati in F1 devono finire nei piazzali per l'uso quotidiano da parte degli automobilisti. "Questo non solo avrà un impatto positivo per noi in termini di emissioni di CO2, ma avrà anche un impatto positivo per l'industria automobilistica in generale", dice Gangakumaran.

Mentre Extreme E afferra i titoli dei giornali e la Formula E ha lo spazio del prototipo elettrico bloccato, la F1 ha dovuto muoversi rapidamente verso il futuro a prova di se stessa. Insieme alla sostenibilità, sta lanciando programmi sulla diversità e l'inclusione, aiutati dall'attivismo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

"Lewis è un ambasciatore assolutamente fantastico per noi", dice Gangakumaran. "Siamo pienamente allineati in termini di ciò che vogliamo fare sia sulla diversità che sull'inclusione, anche sulla sostenibilità, che è l'altro tema a cui è molto appassionato. Avete visto quest'anno, dalla morte di George Floyd, un impulso molto maggiore da parte del pubblico in generale e dei fan, per i governi e per le organizzazioni a fare di più. Quindi lavoreremo davvero sul nostro cammino, perché pensiamo che non solo sia la cosa giusta da fare, ma che in realtà sia solo una buona pratica se si vuole coinvolgere più fan e fare meglio a livello commerciale".

Da quando Liberty Media ha rilevato la F1, si è impegnata a ridurre l'età demografica dei fan, con il risultato che ora può vantare il 62% dei nuovi fan della F1 negli ultimi tre anni, che hanno meno di 35 anni.

"Quello che abbiamo trovato davvero interessante quest'anno è che le innovazioni commerciali che abbiamo intrapreso - come le gare virtuali (esports) che avete visto, quando in realtà non correvamo in giro per il mondo - sono state lo sport numero uno in termini di crescita dei follower e di impegno sui social media nel mondo da quando è iniziato il blocco a marzo. Questo evidenzia che il lavoro che abbiamo fatto, non solo negli ultimi anni, ma anche e soprattutto in questo periodo molto difficile che tutti gli sport stanno affrontando, ha iniziato a raccogliere benefici in termini di impegno dei tifosi", dice.

Ma forse il più grande risultato dell'attuale amministrazione della F1, di cui Gangakumaran fa parte, è stato forse l'allineamento di tutte le squadre e della FIA su un tetto di budget e il livellamento delle misure nel nuovo accordo Concorde. Molti tentativi erano stati fatti in passato, ma sono sempre naufragati sugli scogli dell'interesse personale delle squadre di punta. Ci sono voluti una pandemia globale e una massiccia perdita di entrate per concentrare le menti e ora il pensatore strategico della F1 può tracciare la strada verso uno sport più competitivo.

"Sicuramente aiuta il fatto che alcuni di questi grandi obiettivi che avevamo intenzione di raggiungere negli ultimi anni siano stati approvati. Così possiamo concentrarci maggiormente sulla crescita a lungo termine. Penso che, come sempre nella soap opera, cioè nella Formula Uno, continueranno a esserci 'discussioni costruttive' e disaccordi su alcuni punti importanti che vogliamo portare avanti", dice.

"Ma sono cautamente ottimista; ci sono così tante opportunità di crescita in F1". E credo proprio che abbiamo appena scalfito la superficie".