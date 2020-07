Gallery F1: ecco come cambia il paddock a porte chiuse

Dopo ben 110 giorni da quando il via della Formula 1 2020 è stato bloccato in Australia, le squadre sono tornate al lavoro per prepararsi alla prima gara della stagione, il Gran Premio d'Austria.

Sono stati messi in atto nuovi protocolli per gli eventi a porte chiuse che caratterizzeranno l'inizio del campionato e anche il paddock si è presentato con un aspetto differente.

Come dimostrano queste foto esclusive di Motorsport Images, non ci sono i motorhome e i team utilizzano delle strutture su misura messe a punto dagli organizzatori dell'evento.

Inoltre, i camion delle squadre sono spostati più lontani dai box rispetto al passato, nel tentativo di dare ai team più spazio per lavorare.

Per dare un'occhiata alla nuova normalità del paddock della Formula 1, non dovete fare altro che scorrere la gallery qui sotto.