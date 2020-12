Frank Williams ricoverato in ospedale in condizioni stabili

Sono momenti di apprensione per Sir Frank Williams. Nella giornata odierna, infatti, tramite un comunicato rilasciato dalla stessa famiglia è stato annunciato il ricovero in una struttura ospedaliera.

La stessa famiglia Williams ha voluto sottolineare come Sir Frank sia in condizioni stabili, ma ha chiesto che venga rispettata la privacy circa le sue condizioni di salute.

“Le condizioni di salute di Frank sono una questione privata e la famiglia non rilascerà ulteriori dettagli in questo momento. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia. Il team rilascerà un ulteriore aggiornamento a tempo debito. Grazie”. Questo il testo di un comunicato ampiamente condivisibile.

Frank Williams è una vera e propria leggenda della Formula 1 e con il suo team è riuscito a conquistare 9 campionati costruttori ed 7 titoli piloti lasciando il segno nella massima categoria tra gli anni 80 ed i 90.

Nel 2012 Sir Frank ha iniziato a ridurre i suoi impegni in Formula 1 decidendo di dimettersi dal consiglio di amministrazione della Williams per poi far subentrare la figlia Claire che, un anno dopo, è stata nominata Vice Team Principal ed ha preso in mano il timone della gestione quotidiana del team.

Ad agosto 2020 la Williams Racing è stata venduta a Dorilton Capital, la società d’investimento americana presieduta da Matthew Savage il cui obiettivo è quello di far tornare il team ai fasti di un tempo.

L’augurio è che Sir Frank possa presto tornare dai propri cari e vincere anche questa battaglia.