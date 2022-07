Fotogallery | Tutte le monoposto di Vettel in Formula 1 In questa fotogallery vi proponiamo tutte le monoposto di Formula 1 guidate in carriera da Sebastian Vettel. Il tedesco si ritirerà al termine della stagione corrente.

Di: Giacomo Rauli , Journalist Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07 1 / 18 Foto di: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel, Toro Rosso STR02 2 / 18 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR02 3 / 18 Foto di: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR03 taglia il traguardo e vince il suo primo GP 4 / 18 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Renault 5 / 18 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 6 / 18 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel 7 / 18 Foto di: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8 8 / 18 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 precede Jenson Button, McLaren MP4-28 9 / 18 Foto di: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB10 Renault, leads Kimi Raikkonen, Ferrari F14T, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10 Renault, and Fernando Alonso, Ferrari F14T 10 / 18 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T 11 / 18 Foto di: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF16-H 12 / 18 Foto di: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF70H 13 / 18 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 14 / 18 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 15 / 18 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 16 / 18 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 17 / 18 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 18 / 18 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Carica lettore audio condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente F1 | Aston Martin: i 4 piloti in lizza per il dopo Vettel Prossimo Articolo F1 | Ritiro Vettel: ecco le reazioni social dei piloti e dei team condivisioni