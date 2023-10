Fotogallery F1 | Verstappen campione: ecco il casco celebrativo

E' usanza dire che tre sia il numero perfetto. Lo è sicuramente per Max Verstappen, che ieri pomeriggio, durante la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, si è laureato campione del mondo di Formula 1 per la terza volta in carriera, la terza consecutiva dopo il primo titolo arrivato al termine dell'incredibile stagione 2021.

Il pilota di Red Bull Racing ha dominato quest'anno lasciando agli avversari solo le briciole. Non a caso il titolo è arrivato addirittura a inizio ottobre, in una stagione che si protrarrà invece sino alla seconda parte di novembre con 22 gare in calendario.

Nella gara che si disputerà oggi, il Gran Premio del Qatar, l'olandese indosserà un casco speciale per celebrare il terzo iride della carriera. Il casco ha i colori della Red Bull, con un bel blu che fa da base e tanti inserti color oro proprio per simboleggiare il titolo appena conquistato.

Nella parte retrostante, quella che va a contatto con il poggiatesta della RB19, è stata aggiunta la terza stella con all'interno il 23, che sta per l'anno della conquista del titolo.

D'oro è anche il leone sulla calotta e la scritta "World Champion 2023 appena sopra il collo e sotto il logo del talento della Red Bull. Nella parte anteriore, il disegno del casco rimane il solito, ma a cambiare sono proprio i colori, con il blu e l'oro a risaltare.

Gli unici dettagli di colore diverso sono le scritte Red Bull, i tori e l'imbottitura interna dell'elmetto, tutti rossi per risaltare al meglio in confronto alle altre tonalità presenti.