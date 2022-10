Fotogallery F1 | Un Gran Premio del Texas ad alta tensione Max Verstappen conquista un successo in rimonta in Texas ed eguaglia il record di vittorie in stagione detenuto da Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 1 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, in pista mentre Carlos Sainz, Ferrari F1-75, va in testacoda alla prima curva 2 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, precede Sir Lewis Hamilton, Mercedes W13 3 / 30 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36 4 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 5 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, lascia il box dopo una sosta 6 / 30 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, lascia il box dopo una sosta 7 / 30 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, in the pits 8 / 30 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 9 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 10 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 11 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 12 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, effettua una sosta 13 / 30 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 14 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22 15 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22, Nicholas Latifi, Williams FW44 16 / 30 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36 17 / 30 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75, va in testacoda alla prima curva del giro inaugurale 18 / 30 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team 19 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin 20 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 21 / 30 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG 22 / 30 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images The sun sets on FP2 23 / 30 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 24 / 30 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Meccanici Mercedes 25 / 30 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 26 / 30 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 27 / 30 Foto di: Carl Bingham / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 28 / 30 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44 29 / 30 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 30 / 30 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Articolo precedente Podcast F1 | Chinchero: "Max imprendibile. Ferrari, segnali di ripresa" Prossimo Articolo F1 | Max imbattibile: non lo ferma nemmeno un pit stop sbagliato