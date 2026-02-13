Vai al contenuto principale

Fotogallery
Formula 1 Test in Bahrain

Fotogallery F1 | Tutte le foto del terzo giorno di test 2026 in Bahrain

Ecco tutte le foto del terzo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 che si svolgono in Bahrain.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Liam Lawson, Tori da corsa

Carlos Sainz, Williams

Oscar Piastri, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Oscar Piastri, McLaren

George Russell, Mercedes

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Oliver Bearman, Team Haas F1

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Oliver Bearman, Team Haas F1

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Franco Colapinto, Alpine

Oliver Bearman, Team Haas F1

Carlos Sainz, Williams

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

George Russell, Mercedes

Carlos Sainz, Williams

Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Liam Lawson, Tori da corsa

George Russell, Mercedes

Carlos Sainz, Williams

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Carlos Sainz, Williams

Liam Lawson, Tori da corsa

George Russell, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Liam Lawson, Tori da corsa

Carlos Sainz, Williams

Franco Colapinto, Alpine

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Oscar Piastri, McLaren

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Franco Colapinto, Alpine

Liam Lawson, Tori da corsa

Oscar Piastri, McLaren

