Fotogallery
Formula 1 Presentazione McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto del primo giorno di test 2026 in Bahrain

Ecco tutte le foto del primo giorno di test pre-stagionali 2026 di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain. La gallery rimane in costante aggiornamento nel corso della giornata odierna.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Stella: il maggiore aumento delle prestazioni arriverà dalla nuova unità di potenza

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Franco Colapinto, Alpine

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Mattia Binotto, Sauber

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Franco Colapinto, Alpine

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Franco Colapinto, Alpine

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Franco Colapinto, Alpine

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Tutte le foto della prima giornata di test in Bahrain 2026
Lewis Hamilton, Ferrari