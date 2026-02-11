Fotogallery F1 | Tutte le foto del primo giorno di test 2026 in Bahrain

F1 | Hamilton: "Stiamo lavorando su diversi aspetti e con una SF-26 base"
F1 | Vowles: "La PU Mercedes è legale. Rivali irritati, ma deve vincere il buon senso"
MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 12: Max davanti a Piastri. Hamilton quarto
MotoGP | Lorenzo sicuro: "Bagnaia dimostrerà di essere un candidato al titolo"
F1 | Williams: sulla FW48 si esaspera la scelta dell'effetto out wash dell'ala
F1 | Piastri riorganizza il suo staff: due nuove figure nel paddock al fianco dell’australiano
F1 | Vetture 2026 più rapide del previsto: in Bahrain saranno già vicine ai tempi del 2025?