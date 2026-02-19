Vai al contenuto principale

Fotogallery
Formula 1 Test Bahrain 2

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata

Ecco una carrellata delle immagini più belle della seconda giornata del test collettivo che conclude la pre-stagione 2026 della Formula 1 sul circuito di Sakhir.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Oliver Bearman, Team Haas F1

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Alexander Albon, Williams

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Liam Lawson, Tori da corsa

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Alexander Albon, Williams

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Franco Colapinto, Alpine

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Oliver Bearman, Team Haas F1

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Oliver Bearman, Team Haas F1

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Alexander Albon, Williams

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
George Russell, Mercedes

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Oliver Bearman, Team Haas F1

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Franco Colapinto, Alpine

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Oliver Bearman, Team Haas F1

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Piero Ferrari

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Alexander Albon, Williams

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Liam Lawson, Tori da corsa

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Franco Colapinto, Alpine

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata
47

Articolo precedente F1 | Innovazione Ferrari: l'ala posteriore si apre in modo totalmente inedito
Prossimo Articolo F1 | Caso motori: Mercedes stravince, quando la verità è diversa dal racconto

