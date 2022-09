Fotogallery F1 | Max domina in casa al GP di Olanda

Video F1 | Minardi: "Sainz vittima di una pit lane inadeguata"

In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi valutano le prestazioni dei piloti nel Gran Premio d'Olanda. Verstappen e la sua RB18 riconfermano la superiorità già vista in Belgio. Il padrone di casa conquista la vittoria davanti a Russell e Leclerc, riducendo sempre di più le speranze di rimonta di una Ferrari in affanno...