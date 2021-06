Fotogallery F1: le qualifiche del Gran Premio di Stiria

Andiamo ad analizzare quanto visto nelle qualifiche del GP di Stiria di F1 in compagnia di Matteo Bobbi e Marco Congiu. In questa puntata di Piloti Top Secret, emerge come Lewis Hamilton stia spingendo al limite fisico delle sue performance la W12, dovendo lottare contro un Max Verstappen ed una Red Bull RB16B in grande spolvero sul tracciato austriaco. Mentre la Ferrari arranca, settima con Leclerc e dodicesima con Sainz...