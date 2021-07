Fotogallery F1: le qualifiche del GP d'Austria 2021

In questa puntata di Piloti Top Secret, Matteo Bobbi e Marco Congiu analizzano le qualifiche del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Max Verstappen ha conquistato la pole, nonostante un ultimo tentativo caratterizzato da qualche sbavatura. Lewis Hamilton, invece, è solo quarto. Le Ferrari sono addirittura out dalla Top10, ma a Maranello hanno lavorato in ottica passo gara