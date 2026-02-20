Vai al contenuto principale

Fotogallery
Formula 1 Test Bahrain 2

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain

Ecco una carrellata delle immagini più belle della terza giornata del secondo test collettivo in Bahrain, che conclude la pre-stagione della Formula 1 2026.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Charles Leclerc, Ferrari

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Charles Leclerc, Ferrari

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Pierre Gasly, Alpine

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Charles Leclerc, Ferrari

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Carlos Sainz, Williams

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Pierre Gasly, Alpine

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Lawrence Stroll, Aston Martin

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Charles Leclerc, Ferrari

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
Pierre Gasly, Alpine

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain
31

