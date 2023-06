Fotogallery F1 | Il filming day a Fiorano della Ferrari SF-23 In attesa di scendere in pista in Austria per il nono appuntamento del mondiale, la Ferrari ha girato a Fiorano con la SF-23 completando i 100 km consentiti dal regolamento per i filming day, dove ha fatto la sua comparsa anche la 499P reduce dalla vittoria a Le Mans. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno avuto modo di provare anche un nuovo fondo e una nuova ala anteriore. Ecco una carrellata delle immagini più belle realizzate dal nostro Davide Cavazza.

Ferrari SF-23, Ferrari 499P 1 / 16 Ferrari SF-23, Ferrari 499P 2 / 16 Foto di: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano 3 / 16 Foto di: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano 4 / 16 Foto di: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano 5 / 16 Foto di: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano 6 / 16 Foto di: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano 7 / 16 Foto di: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano 8 / 16 Foto di: Davide Cavazza Carlos Saint, Ferrari SF-23 in Fiorano 9 / 16 Foto di: Davide Cavazza Carlos Saint, Ferrari SF-23 in Fiorano 10 / 16 Foto di: Davide Cavazza Carlos Saint, Ferrari SF-23 in Fiorano 11 / 16 Foto di: Davide Cavazza Carlos Saint, Ferrari SF-23 in Fiorano 12 / 16 Foto di: Davide Cavazza Giornata di riprese Ferrari a Fiorano 13 / 16 Foto di: Davide Cavazza Giornata di riprese Ferrari a Fiorano 14 / 16 Foto di: Davide Cavazza Giornata di riprese Ferrari a Fiorano 15 / 16 Foto di: Davide Cavazza Giornata di riprese Ferrari a Fiorano 16 / 16 Foto di: Davide Cavazza