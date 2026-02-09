Vai al contenuto principale

Fotogallery
Formula 1 Presentazione McLaren

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 vestita della livrea ufficiale 2026

Ecco tutte le foto della McLaren MCL40 vestita della livrea ufficiale 2026. La monoposto dovrà difendere i titoli vinti dal team nel 2025 e sarà affidata ancora a Lando Norris e Oscar Piastri.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Livrea McLaren MCL40

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Oscar Piastri, McLaren

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Fotogallery F1 | Ecco la McLaren MCL40 con la livrea ufficiale 2026
17

Articolo precedente F1 | Brown: "Ci sono indicazioni che saremo forti. La PU Mercedes è legale"

