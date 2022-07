Fotogallery F1 | E' già lotta in Austria tra Red Bull e Ferrari Venerdì di prove libere e Qualifiche al Red Bull Ring, dove i team hanno cominciato a lavorare in vista della gara Sprint di sabato che vedrà Verstappen partire in Pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz: riviviamo la giornata attraverso le più belle immagini.

Di: Francesco Corghi , Journalist Charles Leclerc, Ferrari F1-75 1 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 2 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 3 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 4 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 5 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 6 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Una vista panoramica del Red Bull Ring a Spielberg 7 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Una vista panoramica del Red Bull Ring 8 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Una vista panoramica del Red Bull Ring 9 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 10 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 11 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images I tifosi al Red Bull Ring 12 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 13 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 14 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Nicholas Latifi, Williams FW44 15 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22 16 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44 17 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 18 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 19 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 20 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 21 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 22 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 23 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lando Norris, McLaren MCL36 24 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 25 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 26 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 27 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 28 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 29 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22 30 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 31 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 32 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 33 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 34 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 35 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 36 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 37 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 38 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 39 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 40 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 41 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 42 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 43 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 44 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 45 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 46 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 47 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 48 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 49 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 50 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 51 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 52 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 53 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 54 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 55 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 56 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 57 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 58 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 59 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 60 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 61 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 62 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 63 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 64 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44 65 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Atmosfera al Gran Premio d'Olanda 66 / 121 Foto di: LAT Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 67 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 68 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 69 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Nicholas Latifi, Williams FW44, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 70 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 71 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 72 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 73 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 74 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 75 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, e Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 76 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 77 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 78 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Una vista del circuito 79 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 80 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tifosi 81 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 82 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 83 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 84 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 85 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 86 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 87 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 88 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 89 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Kevin Magnussen, Haas VF-22 90 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 91 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 92 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 93 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 94 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 95 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 96 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 97 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 98 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1 75, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 99 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 100 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522 101 / 121 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 102 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75, e Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 103 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 104 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 105 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 106 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 107 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 108 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 109 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44 110 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lando Norris, McLaren MCL36 111 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 dopo l'incidente in Q3 112 / 121 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 113 / 121 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 114 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 115 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 116 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 117 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 118 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 119 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 120 / 121 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 121 / 121 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images 