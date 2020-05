Incanta il Leclerc pianista: ricorda Elio De Angelis

Charles Leclerc come Elio De Angelis? Non come pilota di Formula 1, quanto come pianista. Oggi il giovane ferrarista ha postato su twitter una sua esecuzione al pianoforte in questa fase di lockdown dovuta al Cornavirus.

Il monegasco si vede con le mani sulla tastiera del pianoforte sul quale si osservano anche trofei e un orsetto. Charles ha eseguito una melodia che si è ispirata all'esibizione di Tokyo Myers su Britain's Got Talent, ma ai suoi follower ha poi spiegato di aver composto lui stesso il brano dimostrando di avere un talento non solo alla guida di una Ferrari di Formula 1. Voi cosa ne pensate?